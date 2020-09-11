Ваше тело на фастфуде: 5 вредных последствий для здоровья

Возможно, вы захотите дважды подумать, прежде чем сесть за еду из фаст-фуда. Фастфуд не приносит пользы нашему телу ни изнутри, ни снаружи. Картофельные чипсы, газировка, картофель фри, мороженое и конфеты, могут быть дешевыми и доступными, однако они изобилуют калориями, жирами, сахаром, натрием и холестерином, которые могут нанести чрезмерный вред нашему организму.Недостаток питательных веществНесмотря на высокую калорийность, фаст-фуд предлагает мало питательных веществ. В конечном итоге слишком частое употребление фаст-фуда может увеличить риск дефицита питательных веществ. Дефицит определенных питательных веществ связан с широким спектром проблем со здоровьем.ВоспалениеУпаковка, в которой находятся фаст-фуды, также может представлять определенный риск для здоровья. В 2018 году американские исследователи обнаружили, что у людей, которые ели фаст-фуды, уровень фталатов на 35 процентов выше, чем у тех, кто готовил еду дома.Фталаты - токсины, нарушающие работу эндокринной системы, которые используются в пластиковой упаковке пищевых продуктов и напитков. Эти токсины также связаны с воспалениями и хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и диабет.ОжирениеИзбыточное потребление фаст-фуда может сбить с толку наш мозг. Когда мы едим фаст-фуд, наш мозг получает смешанные сигналы, которые затрудняют определение того, нужна ему еда или нет. Это облегчает переедание, утоление тяги или перекус между приемами пищи.Сахарный диабетКак и болезнь сердца, диабет является одним из наиболее серьезных побочных эффектов чрезмерного употребления фаст-фуда. Продукты, богатые сахаром, такие как мороженое, конфеты, газированные напитки, выпечка и десерты, могут привести к повышению уровня глюкозы в крови.Плохая кожаПрыщи? Фастфуд также может быть причиной. В частности, простой сахар, белая мука и рафинированные углеводы в жареной пище могут вызвать проблемы с кожей, утверждает Эми Шапиро, диетолог и основательница частной практики диетологии Real Nutrition NYC.Но даже если у вас не появятся прыщи, вы можете ожидать увидеть тусклую и безжизненную кожу, поскольку в фаст-фуде отсутствуют необходимые питательные вещества, необходимые для поддержания хорошего состояния кожи.