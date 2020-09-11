6 простых вещей, способных улучшить здоровье каждого человека

Многие люди стремятся любыми способами улучшить свое здоровье, а значит, и продлить свою жизнь. Однако не многие знают, какие методы и средства действительно помогут осуществить задуманное.С чего стоит начать, чтобы уже через месяц организм стал отвечать адекватной реакций на проводимые с ним манипуляциями? Основное правило в данном случае одно – начинать заботу о себе нужно с самого утра.6 простых вещей, которые нужно делать каждое утро для улучшения своего здоровьяПервое, что необходимо сделать сразу после пробуждения (не вставая с постели) – это заняться тибетской гимнастикой, которая запускает всю гормональную систему, и от которой организм «просыпается».Второй этап – нужно встать с правильной ноги. Это может показаться смешным, но это правило работает. Определить, с какой ноги нужно встать, поможет мини-тест: нужно поочередно закрыть ноздри пальцем, и та ноздря, через которую будет дышать легче, станет определяющей в выборе ноги, с которой следует вставать.Третье правило соблюдают многие. Оно заключается в том, чтобы после пробуждения выпить стакан прохладной воды. Вода запускает пищеварительную систему организма и способствует процессу очищения.Четвертое правило очень важное: после того, как вода будет выпита, нужно очистить свой кишечник, то есть посетить туалет. Если кишечник не очищается каждое утро, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Поэтому необходимо настроить организм на очищение.После выполнения 4 правила следует 5 процедура: необходимо очистить тело, то есть принять душ. Обязательным условием в данном случае является принятие контрастного душа. Контрастный душ позволяет взбодриться не только физически, но и психологически.И последнее правило, которое нельзя игнорировать, подразумевает проведение медитации. Медитация очищает психику, которая в процессе жизни подвергается стрессам, раздражениям. И если не работать над психикой, то раздражение будет нарастать, отчего здоровье не будет улучшаться.Выполнение после пробуждения этих 6 нехитрых вещей благотворно отразится не только на каких-то конкретных системах организма, но и позволит в целом чувствовать себя гораздо лучше.