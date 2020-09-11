В новой вспышке коронавируса обвиняют молодёжь

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что полиция будет арестовывать людей, нарушающих правило о запрете массовых скоплений свыше 6 человек. И этот закон может сохранять действие на срок до 6 месяцев.Глава британского правительства Борис Джонсон объявил о введении новых драконовских ограничений в связи с ростом количества заболевших в Англии. За истекшие сутки эта цифра достигла почти 3 000 человек, что возвращает страну к самому пику пандемии. По словам Джонсона, если молодые люди будут игнорировать введенные ограничения о запрете массовых скоплений свыше 6 человек, полиция получит право арестовывать нарушителей. При этом речь идет о публичных местах, так как в домах разрешено формировать так называемые «социальные пузыри» с большим числом людей. Ранее главный врач страны Крис Уитти (Chris Whitty) назвал молодое поколение «главным виновником увеличения числа случаев COVID-19».Ученые Великобритании согласны с тем, что необходимо принимать срочные меры для обуздания роста пандемии в стране. По мнению премьер-министра, за исключением вакцины, единственной надеждой англичан сдержать вторую волну является массовое ежедневное тестирование и новые ограничения. Джонсон знает, что молодежь игнорирует эти правила, так как лучше справляется с болезнью. Однако премьер-министр призвал молодых людей подчиниться ради здоровья родителей, дедушек и бабушек.По мнению профессора Уитти, количество заболевающих коронавирусом может очень быстро увеличиваться в течение следующих нескольких дней. Число заражённых среди пожилых и детей остается стабильно низким, но в других возрастных группах оно растёт. Этот рост не сопровождается аналогичным увеличением численности умирающих от коронавируса или попадающих в отделения реанимации, а значит, болезнь всё чаще находят у людей без симптомов.