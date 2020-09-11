Назван витамин, снижающий уровень сахара в крови

Известный российский диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева назвала витамин N или альфа-липоевую кислоту одним из самых важных веществ, способствующих снижению высокого уровня сахара в крови.«Эффект, который можно получить от регулярного приема альфа-липоевой кислоты, это коррекция уровня сахара в крови», - завила специалист.Витамин N (альфа-липоевая кислота) представляет собой жирную кислоту, участвующую в углеводном обмене и являющуюся мощным природным антиоксидантом. Проводившиеся исследования показали, что данное вещество обеспечивает снижение уровня сахара в крови, стимулируя процессы удаления жира, накопленного в мышечных клетках. Совмещая ее прием со сбалансированным питанием и физическими нагрузками, также можно добиться снижения вес и затормозить накопление жира.Вдобавок важный витамин содействует детоксикации печени, помогает восстановиться при физических нагрузках, стрессе, побороть усталость и сонливость, дополнила Королева.По словам диетолога, альфа-липоевая кислота содержится в горохе, фасоли, чечевице, а также встречается в зерновых (пшеница, лен), картофеле, болгарском перце, белокочанной капусте.