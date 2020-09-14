Развенчаны популярные мифы о высыпаниях на коже

Многие верят в эти мифы.Прыщи на лице могут появляться периодически, становиться хроническими или быть признаком определенного заболевания. Чтобы избавиться от последствий – необходимо найти первопричину. В этом поиске важно научиться отличать правдивую информацию от мифов, которые часто принимают за чистую монету.Дерматолог Сандра Ли знает о прыщах все и даже больше, она создала собственный косметический бренд средств по уходу за кожей.Мифы о прыщахНаличие прыщей – обязательно «грязная кожа»Сандра Ли говорит, что прыщи – не ваша вина. И здесь дело не в лишнем кусочке пиццы перед сном или незамененной наволочке подушки. Недостатки на коже лица не возникают вследствие внутреннего или внешнего загрязнения. Врач убедила, что здесь все дело в гормонах и генетике. Если у женщины сбой гормонов, то они производят больше масел, которые ищут выход наружу и выходят через кожный покров. Например, это бывает во время беременности или овуляции, когда гормоны сбиваются в силу естественных причин, но есть и другие.Угри можно вылечить, выдавливая их самостоятельноПонадобится большая сила воли, чтобы удержаться от соблазна выдавить некрасивое «образование» на лице, которое портит весь внешний вид. Избавиться от угрей самостоятельно на самом деле труднее, чем кажется на первый взгляд. А если сделать это неправильно, то можно создать еще больше проблем, чем было до того. В частности появление комедонов легко предотвратить, если соблюдать правила ежедневного ухода за кожей.Чем больше мыть, тем будет лучшеВажно ежедневно делать процедуру ОТУ, то есть очистки, тонировки и увлажнения. Но, несмотря на это, знать меру в использовании специальных средств. Чрезмерная очистки кожи также может вызвать различные высыпания на лице.Вы можете уменьшить порыСанда Ли уверяет, что навсегда изменить размер пор вы не сможете, как бы не пытались. Они могут естественно расширятся вследствие старения. Однако вы можете замедлить этот процесс, если определите, какой продукт закупоривает и расширяет ваши поры. Будьте осторожны с косметическими средствами, которые предназначены для сужения пор, потому что обычно они дорого стоят, но малоэффективны.Другие мифы о прыщахПоловая жизнь помогает уменьшить количество акнеНет, ваша половая активность и количество прыщей не связаны.При акне и прыщах нельзя пользоваться тональным или маскировочными средствамиМожно, но специальными средствами, которые рассчитаны на эту проблему.Если у вас есть акне, нужно лечить желудокЕда и ее качество влияет на состояние кожи. Но основная причина появления акне вовсе не в хеликобактериях, гастрите или дисбактериозе.Курение провоцирует появление прыщейКурение изменяет цвет кожи, замедляет заживление, но не влияет количество прыщей.