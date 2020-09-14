Медики рассказали, сколько арбуза можно съесть без вреда для почек

Здоровый человек может есть до килограмма арбуза в день.Уролог, кандидат медицинских наук Роман Шульгин рассказал, какое количество арбуза можно употреблять без вреда для здоровья.Медик отметил, что в арбузах содержатся витамины C, бета-каротин, В5, А, В6, кремний, кальций, магний, калий, натрий, железо и другие незаменимые аминокислоты.По мнению Шульгина, большое количество арбуза не может навредить здоровым почкам. А вот пациентам с почечной недостаточностью необходимо следить за количеством съеденной ягоды.«Почки зачастую не способны выводить воду в достаточном количестве, в результате чего появляются гипертензия и отеки. Кроме того, в арбузе много простых углеводов – это большая нагрузка на поджелудочную железу», – подчеркивает медик.Вдобавок к этому арбуз обладает желчегонным эффектом, поэтому при хронических заболеваниях поджелудочной железы могут возникнуть обострения.Для здорового человека безопасное количество арбуза в день – от 0,5 до 1 килограмма.