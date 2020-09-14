Этот доступный продукт удаляет холестерин и регулирует давление

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Когда речь идет об удалении излишков холестерина, укреплении сердца и нормализации кровяного давления, «натуральным лекарством» для многих людей может стать такой доступный продукт, как чеснок.На портале Food News специалисты рассказали о целебных свойствах доступного продукта – чеснока. По их словам, его потребление обладает целым рядом преимуществ, включая борьбу с холестериновыми отложениями в артериях и гипертонией, улучшение функций головного мозга, оздоровление кожи.Регулирует давление. По данным, опубликованным в Avicenna Journal of Phytomedicine, экстракт чеснока может помочь вернуть кровяное давление к нормальному уровню . Клинические исследования также подтверждают, что чеснок помогает регулировать кровяное давление более чем у 80 процентов людей с гипертонией.Удаляет лишний холестерин. Было обнаружено, что регулярное употребление чеснока снижает уровень холестерина и предотвращает его накопление в артериях. Таким образом, его потребление служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы, инсульт.Поддерживает здоровье сердца. Помимо своего позитивного воздействия на холестерин и кровяное давление, чеснок также помогает расслабить жесткие кровеносные сосуды, препятствует образованию тромбов. Жесткость артерий и тромбоз повышают риск инсульта, вот почему важно, чтобы кровеносные сосуды оставались эластичными.Уменьшает продолжительность простуды. При респираторных инфекциях чеснок облегчает дыхание, способствует очистке носового тракта от оставшихся бактерий и вирусов. Вдобавок доступному продукту присущи иммуностимулирующие свойства, поэтому его употребление может сокращать продолжительность и тяжесть простуды, а в некоторых случаях даже гриппа.Защищает от артрита. Женщинам в период менопаузы чеснок увеличивает выработку полового гормона эстрогена, являющегося важным компонентом здоровых костей, в которых он стимулирует производство новых клеток.Повышает функции мозга. Нестабильные молекулы свободных радикалов провоцируют воспаление в головном мозге, что может ускорить процессы возрастного когнитивного упадка. Чеснок содержит мощный антиоксидант S-аллилцистеин, подавляющий воспаление и борющийся с первыми признаками ухудшения состояния мозга, ассоциированного со старениемУлучшает состояние кожи. Благодаря сильным антиоксидантным, антибактериальным и противогрибковым свойствам, чеснок уничтожает патогены, вызывающие прыщи, микоз и другие кожные инфекции.