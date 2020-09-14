Ученые предложили первое лечение обморока

Ученые предложили первую эффективную терапию, помогающую бороться с обмороками, которые испытывает почти половина людей в течение жизни. Чаще всего причиной является падение артериального давления или пульса. При этом не у каждого пациента с повторяющимися обмороками можно определить триггер.Ученые решили проверить, может ли кардиостимулятор предотвратить потерю сознания, когда ее причиной является аритмия. В исследовании приняли участие 128 пациентов, которые минимум дважды сталкивались с обмороками в течение предыдущего года без предварительных симптомов вроде головокружения или потемнения в глазах.Все участники получили кардиостимулятор. Однако у контрольной группы он был выключен. За пациентами наблюдали почти год. Результаты продемонстрировали, что более половины пациентов в контрольной группе столкнулись с потерей сознания. В то время как в группе, где кардиостимулятор действительно работал, показатель составил всего 16 процентов.