Укрепляйте здоровье мозга с помощью продуктов, богатых витамином B12

Витамин B12, также известный как кобаламин, является важным витамином комплекса B, который помогает различным функциям организма, включая метаболизм, кровообращение и синтез ДНК. Он играет решающую роль в развитии мозга.Высокий уровень витамина B12 связан с улучшением функций мозга, памяти и концентрации, а дефицит может привести к умственной усталости, плохой концентрации внимания и потере памяти.Организм не может производить витамин B12 самостоятельно. Чтобы поддерживать достаточный уровень витамина B12, вы должны есть много продуктов, богатых витамином B12.Печень и почки животныхПечень и почки богаты витамином B12. Порция печени ягненка обеспечивает 311% рекомендуемой суточной нормы витамина B12. Телячьи и говяжьи почки обеспечивают более 100% рекомендуемой суточной нормы.МорепродуктыЯвляются нежирным источником высококачественного белка, который вместе с витамином B12 укрепляет здоровье мозга и предотвращает деменцию.СардиныВ свежем виде эта морская рыба обеспечивает 20% дневной нормы витамина B12. Она богата высококачественным белком и докозагексаеновой кислотой (DHA), типом жирных кислот омега-3, которые обеспечивают структурную поддержку мозга.ГовядинаПостная говядина - еще один отличный источник витамина B12. Порция говядины может дать 5,9 мкг витамина, что составляет 245% от суточной нормы.Пищевые дрожжиХорошая вегетарианская альтернатива мясным источникам белка и некоторым витаминам группы B, включая витамин B12. Они также содержат селен, микроэлемент, поддерживающий здоровье мозга.ЯйцаЭтот популярный источник белка богат витаминами группы B, особенно B2 и B12. Яйца также богаты витамином D, важным микроэлементом, улучшающим такие функции мозга, как память и внимание.