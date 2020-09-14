Чеснок, мед и яблочный уксус как натуральные лекарства
Польза чеснока, меда и яблочного уксуса
Чеснок, мед и яблочный уксус - это три самых полезных для здоровья продуктов, которые вы можете использовать в качестве натуральных лекарств.
Чеснок
Чеснок (Allium sativum) - луковичный овощ, известный своими противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Активные соединения, такие как аллицин, аллиин и аджоен, делают его мощным антисептическим средством против вирусных и бактериальных инфекций. Чеснок обычно используется для профилактики запоров, гипертонии и диабета 2 типа. Лучше всего употреблять в сыром виде, чтобы в полной мере насладиться его лечебным действием.
Мед
Отличный источник антиоксидантов и аминокислот, которые повышают уровень холестерина и регулируют уровень сахара в крови. Он также имеет высокую концентрацию хороших углеводов, которые организм превращает в энергию. Мед также может заживлять раны и ожоги благодаря антимикробным свойствам.
Яблочный уксус
Яблочный уксус - популярное средство от широкого спектра состояний, включая высокий уровень холестерина и расстройства пищеварения. Он подавляет абсорбцию избыточной глюкозы. Кроме того, улучшает всасывание кальция и поддерживает развитие костей. Используйте нефильтрованный продукт, чтобы получить максимальную пользу. Жидкость должна выглядеть мутной и содержать видимые отложения.
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