Назван самый важный витамин для сохранения молодости и тонуса кожи

Лучшим компонентом для кожи является витамин А.Исследование немецких ученых показало наличие тесной связи между питанием и старением кожи — по мнению научных экспертов, одним из лучших пищевых компонентов, способных восстановить тонус кожи и дать эффект ее омоложения, является витамин А.Согласно данным, представленным учеными Медицинского центра Дессау, Германия, и Института клинической фармакологии и токсикологии, витамин А действенно препятствует появлению признаков внешнего старения кожи, вызываемых ультрафиолетовым облучением. Его потребление усиливает защиту клеток кожи от повреждения.Помимо того, витамин помогает укрепить иммунную систему человека, благоприятно сказывается на функционировании сердца, легких, почек — это тоже содействует эффекту омоложения кожи, улучшая ее состояние.Богатыми пищевыми источниками витамина А являются паштет из печени, сыр, яйца, жирная рыба, молоко, йогурт, желтые фрукты, а также желтые, красные, оранжевые и листовые овощи. Принимать его можно и в добавках.Ученые подчеркивают, что общее количество употребляемого за день витамина не должно превышать дозу в 1500 мкг. Избыток витамина А негативно сказывается на состоянии костей, печени, других органов.