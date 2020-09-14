4 способа избавиться от привычки переедать на выходных
Как перестать переедать на выходных
Ночное питание, употребление алкоголя и перекусы между приемами пищи могут замедлить потерю веса и затруднить поддержание здорового веса. Вот 4 правила, которые помогут избежать пищевого кутежа.
Будьте последовательными
Секрет долгосрочного сохранения хороших привычек - это постоянство. Привычки не складываются в одночасье. Вам нужно время и практика, чтобы поддерживать хорошие привычки, такие как завтракать, придерживаться определенного количества калорий и есть вовремя, даже по выходным.
Ведите дневник питания
Заведите дневник питания, чтобы отслеживать продукты и напитки, которые вы потребляете на выходных. Если возможно, запишите причину, по которой вы решили употреблять эти продукты. Это поможет вам взглянуть с высоты птичьего полета на неправильный выбор продуктов и пищевые привычки, которые необходимо изменить или над которыми нужно работать.
Избавьтесь от прочного круга вредных привычек
Пренебрежение упражнениями, поздний сон, чрезмерное употребление алкоголя и другие вредные привычки образа жизни, возникающие в выходные, могут повлиять на вашу диету. Например, у вас больше шансов пропустить завтрак, если вы выспитесь после ночи, когда выпили. Переедание во время обеда может вызвать сонливость, что облегчит пропуск упражнений. Кроме того, чувство вялости в результате переедания делает идею заказать фаст-фуд или еду на вынос более заманчивой, чем обычно. Обратите внимание на эти вредные привычки и постарайтесь избавиться от них.
Не торопитесь с едой
Может возникнуть соблазн избавиться от вкусной еды за один присест, но такая практика обязательно приведет к перееданию и вздутию живота. Вместо того, чтобы торопиться с едой, практикуйте осознанное питание. Найдите минутку, чтобы насладиться едой и сосредоточиться на ароматах. Так вам будет проще придерживаться размеров порций и останавливаться, когда вы чувствуете себя сытым.
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