4 способа избавиться от привычки переедать на выходных

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Возможно, вы отлично справляетесь, придерживаясь сбалансированной диеты и здоровых привычек питания в течение недели. Но затем наступают выходные, и все идет не так. Вы просыпаетесь поздно, устраиваете «читмил» на обед и ни в чем себе не отказываете за ужином с друзьями. Звучит знакомо? Вы не одни.Как перестать переедать на выходныхНочное питание, употребление алкоголя и перекусы между приемами пищи могут замедлить потерю веса и затруднить поддержание здорового веса. Вот 4 правила, которые помогут избежать пищевого кутежа.Будьте последовательнымиСекрет долгосрочного сохранения хороших привычек - это постоянство. Привычки не складываются в одночасье. Вам нужно время и практика, чтобы поддерживать хорошие привычки, такие как завтракать, придерживаться определенного количества калорий и есть вовремя, даже по выходным.Ведите дневник питанияЗаведите дневник питания, чтобы отслеживать продукты и напитки, которые вы потребляете на выходных. Если возможно, запишите причину, по которой вы решили употреблять эти продукты. Это поможет вам взглянуть с высоты птичьего полета на неправильный выбор продуктов и пищевые привычки, которые необходимо изменить или над которыми нужно работать.Избавьтесь от прочного круга вредных привычекПренебрежение упражнениями, поздний сон, чрезмерное употребление алкоголя и другие вредные привычки образа жизни, возникающие в выходные, могут повлиять на вашу диету. Например, у вас больше шансов пропустить завтрак, если вы выспитесь после ночи, когда выпили. Переедание во время обеда может вызвать сонливость, что облегчит пропуск упражнений. Кроме того, чувство вялости в результате переедания делает идею заказать фаст-фуд или еду на вынос более заманчивой, чем обычно. Обратите внимание на эти вредные привычки и постарайтесь избавиться от них.Не торопитесь с едойМожет возникнуть соблазн избавиться от вкусной еды за один присест, но такая практика обязательно приведет к перееданию и вздутию живота. Вместо того, чтобы торопиться с едой, практикуйте осознанное питание. Найдите минутку, чтобы насладиться едой и сосредоточиться на ароматах. Так вам будет проще придерживаться размеров порций и останавливаться, когда вы чувствуете себя сытым.