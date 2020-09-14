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Допустимое количество шоколада для взрослых и детей значительно различается, – о том какая дозировка лакомства приемлема в том числе за один раз, рассказали специалисты Роспотребнадзора.Эксперты ведомства констатируют, что детям до трех лет употреблять шоколад категорически нельзя – в этом возрасте продукт слишком тяжел для пищеварения.«С пяти-шести лет можно есть шоколад дважды в неделю по 20 граммов», - приводит их мнение РИА Новости.Примечательно, что взрослым людям есть шоколад они также рекомендуют не чаще двух раз в неделю. Врачами было названо допустимое количество шоколада для употребления за раз.«Взрослый человек может употреблять не более 50 граммов шоколада за один раз», - заявили представители Роспотребнадзора.Они напомнили, что шоколад содержит антиоксиданты, благодаря чему его употребление способствует укреплению организма, поддерживает активность иммунной системы.