Названо допустимое количество шоколада для употребления за раз
Эксперты ведомства констатируют, что детям до трех лет употреблять шоколад категорически нельзя – в этом возрасте продукт слишком тяжел для пищеварения.
«С пяти-шести лет можно есть шоколад дважды в неделю по 20 граммов», - приводит их мнение РИА Новости.
Примечательно, что взрослым людям есть шоколад они также рекомендуют не чаще двух раз в неделю. Врачами было названо допустимое количество шоколада для употребления за раз.
«Взрослый человек может употреблять не более 50 граммов шоколада за один раз», - заявили представители Роспотребнадзора.
Они напомнили, что шоколад содержит антиоксиданты, благодаря чему его употребление способствует укреплению организма, поддерживает активность иммунной системы.
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