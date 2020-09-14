Разработана таблетка, собирающая микробиом кишечника
Исследователи разработали самополимеризующуюся реакционную систему из мономера диакрилата полиэтиленгликоля, хлорида железа и аскорбиновой кислоты, загруженных в крошечные полые цилиндры. Микроустройства размещаются в желатиновых капсулах, снабженных защитным слоем, что предотвращает переваривание в желудке.
Капсулы скармливали крысам, они легко проходили желудок, но распадались в более нейтральном pH тонкой кишки, высвобождая микроустройства. Воздействие кишечной жидкости привело к полимеризации химического груза в цилиндрах с образованием гидрогеля, который смог забрать микробы и белковые биомаркеры в окружающей среде.
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