Витамин D может помочь в профилактике диабета

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Более высокие концентрации 25-гидроксивитамина D (25OHD) в сыворотке связаны с меньшим риском развития диабета 2 типа. К такому выводу пришли ученые, представившие результаты своего исследования в журнале Diabetes Care.Менгуинг Вонг из Пекинского университета и ее коллеги исследовали предполагаемую связь между 25OHD и риском возникновения диабета 2 типа, а также присутствие ассоциацией с режимом сна. Анализ включал 350 тыс. человек, не страдающих диабетом.В среднем за 8,1 года наблюдения было зарегистрировано 6,9 тыс. случаев диабета 2 типа. Исследователи обнаружили, что 25OHD в сыворотке достоверно ассоциирован с более низким риском развития заболевания.Также наблюдалась значительная взаимосвязь между 25OHD и общим режимом сна в отношении риска развития диабета. Среди участников с более здоровым режимом сна обратная связь между высоким уровнем 25OHD и заболеванием была более заметной.Дневной сон наиболее сильно взаимодействовал с 25OHD. Более низкий риск диабета 2 типа, связанный с высоким уровнем 25OHD, был заметнее среди участников, которые не отмечали частую дневную сонливость.«Наши результаты, если они будут подтверждены, могут иметь значение для разработки стратегий профилактики диабета 2 типа, направленных на прием витамина D людьми с нарушениями сна», - отмечают авторы.