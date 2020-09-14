Витамин D может помочь в профилактике диабета
Менгуинг Вонг из Пекинского университета и ее коллеги исследовали предполагаемую связь между 25OHD и риском возникновения диабета 2 типа, а также присутствие ассоциацией с режимом сна. Анализ включал 350 тыс. человек, не страдающих диабетом.
В среднем за 8,1 года наблюдения было зарегистрировано 6,9 тыс. случаев диабета 2 типа. Исследователи обнаружили, что 25OHD в сыворотке достоверно ассоциирован с более низким риском развития заболевания.
Также наблюдалась значительная взаимосвязь между 25OHD и общим режимом сна в отношении риска развития диабета. Среди участников с более здоровым режимом сна обратная связь между высоким уровнем 25OHD и заболеванием была более заметной.
Дневной сон наиболее сильно взаимодействовал с 25OHD. Более низкий риск диабета 2 типа, связанный с высоким уровнем 25OHD, был заметнее среди участников, которые не отмечали частую дневную сонливость.
«Наши результаты, если они будут подтверждены, могут иметь значение для разработки стратегий профилактики диабета 2 типа, направленных на прием витамина D людьми с нарушениями сна», - отмечают авторы.
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