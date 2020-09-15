Астматики получают опасный уровень таблеток со стероидами

Более четверти пациентов с астмой получают рецепты на слишком опасное количество таблеток со стероидами. По мнению исследователей, это подвергает больных риску серьезных побочных эффектов.Ученые из Университета Квинсленда в Австралии пришли к выводу, что пациенты с астмой часто принимают слишком большое число стероидов. Результаты их работы опубликованы в Medical Journal of Australia. Исследователи проанализировали информацию по более чем 120 000 случаев, при которых пациенты с астмой получали один или более рецептов на таблетки со стероидами в период с 2014 по 2018 годы.В Австралии насчитывается 2,5 млн людей с астмой. Выяснилось, что свыше 25% из этих пациентов имеют хроническую болезнь. Короткий по продолжительности курса таблеток со стероидами эффективно лечит приступы астмы в краткосрочной перспективе, но их длительный прием может вызывать долговременные побочные эффекты вроде диабета, остеопороза и катаракты. Поэтому лучше всего для предотвращения приступов астмы регулярно использовать ингаляторы.Нынешнее исследование показало, что уровень ингаляторов у австралийских астматиков очень низок, и чаще всего они опираются именно на стероидные таблетки. Сегодня к данной категории пациентов повышенное внимание, поскольку астматики и другие жертвы лёгочных расстройств входят в группу риска в связи с угрозой заражения и более тяжелого развития коронавирусной инфекции. Хотя появилось и исследование о том, что астма защищает человека от тяжелой формы COVID-19.