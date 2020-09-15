Пищевые добавки: что нужно знать перед их приемом

Прием БАДов нужен далеко не всем.Эксперт обратила внимание на важные моменты при приеме витаминных комплексовПринимать витамины и различные пищевые добавки сейчас стало очень популярно, а сами эти препараты — доступны широкой публике. В целом с их помощью вполне можно улучшить здоровье и даже стать красивее, ведь есть специальные добавки для кожи и волос. Однако важно знать некоторые нюансы и особенности приема подобных препаратов, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.Об этом рассказала диетолог Тиана Фиалкова на своей странице в Instagram.Особенности приема добавок:Важно понимать, что все витаминно-минеральные комплексы работают на поддержание вашего баланса, но никогда на восполнение! В таких комплексах дозировки всегда небольшие и если вам нужно восполнить дефицит конкретного витамина/минерала, то необходимо принимать его отдельным препаратом, лишь дополняя кофакторами (повышают усвоение).Какие продукты ухудшают усвоение БАД, нутрицевтиков, лекарств?Это продукты с большим количеством кофеина, танинов, фитатов (орехи, злаковые, китайский чай и кофе), а также молочные продукты снижают всасывание минералов. Когда вы восполняете дефициты, то не стоит принимать монодобавки вместе с вышеуказанными продуктами.Травяные препараты с адаптогенным действием (макка, ашваганда, гуарана), добавки для щитовидной железы и витамин Д желательно принимать в первой половине дня. Для большинства других препаратов нет строгих временных рамок для употребления.До восполнения дефицитов нужно улучшить состояние ЖКТ.Воспалительные процессы в ЖКТ, отек слизистой тонкого кишечника будут нарушать усвоение многих питательных веществ. Поэтому попытки восполнения дефицитов при некомпенсированных заболеваниях ЖКТ будут не особо успешными и возможно даже приводить к дискомфорту в ЖКТ. Поэтому прежде чем восполнять дефициты, стоит поработать с этими состояниями, улучшить работу желчевыводящей системы, нормализовать кислотность желудка, состояние слизистой кишечника и др.Препараты железа нельзя принимать, если вы имеете хронические воспалительные и инфекционные процессы в организме (вирусные, бактериальные). Так что если вы имеете низкий ферритин в анализах — это ещё не сигнал сразу начинать приём железосодержащих добавок! Можно себе навредить, вызвать в организме оксидативный стресс и ещё большее снижение иммунных сил организма.Жирорастворимые витамины (А, Д, Е) и «жирные» добавки (лецитин, омега-3, масло криля) для усвоения требуют присутствия в еде жиров, достаточного количества желчи и фермента поджелудочной липазы. Их дефицит тяжело восполнить, без коррекции проблем желчевыводящей системы.