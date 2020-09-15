Ученые предложили простой способ снизить риск инфицирования после операции

Хирурги могут значительно снизить риск заражения после операции, заменив антисептик, который они используют.Новый анализ, проведенный Лидским и Бернским университетами по более чем 14 000 операций, показал, что использование алкогольного хлоргексидина вдвое снижает риск инфицирования при определенных типах операций по сравнению с повидон-йодом, который используется в большинстве случаев.Инфекция после операции может привести к ряду проблем, включая повторную госпитализацию и, возможно, повторную операцию. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Annals of Surgery, смена антисептиков для борьбы с инфекциями станет простым процессом, который будет доступен по всему миру.Ведущий автор Рики Уэйд, научный сотрудник медицинской школы Лидского университета отмечает: «Инфекция – это наиболее частое и дорогостоящее осложнение хирургической операции. Несмотря на то, что риск заражения невелик (около 3%), его снижение является важным. Наши результаты показывают, что количество инфекций может быть уменьшено вдвое, если хирурги будут использовать другое средство для обеззараживания кожи перед операцией».