Названа более здоровая альтернатива кофе

Употребление кофе лучше всего ограничить.Многие люди привыкли ежедневно пить кофе, однако у этого напитка, напоминают ученые, имеется огромное количество недостатков, поэтому его употребление лучше всего ограничить. Специалисты даже рассказали, чем менее вредным и даже более полезным можно было бы заменить кофе.В числе наиболее распространенных негативных эффектов, с которыми сталкиваются кофеманы, ученые называют бессонницу и истощение нервной системы. При этом они подчеркивают, что существует сразу несколько горячих напитков, которые способны стать хорошей альтернативой кофе.К примеру, поможет в этом чай из женьшеня, который не просто добавит энергии, но еще и избавить человека от излишней тревоги, повысив его стрессоустойчивость. Кроме того, этот напиток стимулирует мозговую активность.Заменив кофе простой водой, человек может почувствовать себя бодрее. Дело в том, что если в организме недостаточно воды, возникает слабость, сонливость, апатия и существенно снижается работоспособность. При этом кофе только способствует потере ценной жидкости.Также важно сократить потребление сахара, утверждают специалисты, отмечая, что он дает организму лишь кратковременный эффект прилива энергии. Заменить его лучше темным шоколадом, который помогает усилить коровообращение, улучшает процесс доставки кислорода к мышечным тканям и головному мозгу. Шоколад, убеждены ученые заметно лучше повышает уровень энергии, чем кофе.