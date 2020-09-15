Топленое масло может помогать от разных проблем со здоровьем

Топленое масло может обладать целебными свойствами, помогая от разных проблем со здоровьем – например, в случаях раздражение кожи, нарушения пищеварения, изжоги и не только.Индийские специалисты констатируют, что топленое масло может укреплять иммунную систему, улучшая способность организма бороться с патогенами, обладает противовоспалительными свойствами. Эксперты рассказали порталу The Health Site, какие проблемы со здоровьем, которые можно преодолеть с помощью этого продукта.Неполадки пищеварительной системы. По словам специалистов, столовая ложка топленого масла в чашке горячего молока перед сном может помочь решить проблему запора без использования лекарств. Масляная кислота продукта улучшает состояние стенок кишечника, обеспечивает его плавное опорожнение, что важно для здоровья пищеварительной системы.Заложенный нос. Один из рецептов от заложенности носа – утром первым делом влить в ноздри несколько капель теплого чистого топленого масла. Оно дойдет до горла и поможет излечить инфекцию. Главное – не использовать горячее, иначе можно поранить слизистую.Сахар в крови. Регулярное употребление топленого масла улучшает работу гормона кишечника, стимулирующего производство гормона инсулина. Это улучшает естественный контроль уровня сахара в крови.Диабет. Данное заболевание ослабляет иммунитет. Продукт является богатым источником витамина К и антиоксидантов, улучшающих деятельность иммунной системы.Старение кожи. Топленое масло улучшает состояние кожи. Оно содержит незаменимые жирные кислоты, которые увлажняют клетки кожи и увлажняют ее, улучшают цвет, предотвращают инфекции, способствующие появлению прыщей.