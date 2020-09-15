Диетолог рассказал, каким должен быть оптимальный осенний завтрак

Как питаться осенью.Завтрак точно должен быть в вашей жизни, если вы придерживаетесь принципов здорового питания. Осенью следует несколько скорректировать состав вашего завтрака, ведь организму требуется немного больше энергии.Почему осенью надо скорректировать менюОсенью меняется температура и длина светового дня, а в условиях снижения температуры и увеличения продолжительности ночи, организму человека требуется больше тепла.А потому полезно будет перейти на режим теплых приемов пищи. Значит, прекрасным вариантом завтрака могут быть запеченные яблоки в духовке, омлет, сырники или хрустящий тост с авокадо.От овсянки отказываться не стоит. И не забывайте про стакан теплой воды натощак и травяные чаи.Главное правило: не больше, а питательнееЧастая ошибка – увеличение калорийности приема пищи путем увеличения размера. Но лучшим решением будет увеличение питательности.Да, кушать в холодное время хочется и надо больше, но в этом случае «больше» – не о количестве.Осень пора для супов и бульонов. Питательные, но не очень калорийные первые блюда согревают, насыщают и хорошо влияют на работу желудка.Злаковые каши – прекрасный источник правильных углеводов, растительного белка и микроэлементов. Нежирное мясо и рыба, молочные и кисломолочные продукты обеспечат вас белком, жирными кислотами, витаминами групп В и Е и другими полезными веществами.Продукты лучше выбирать локальные и сезонныеСезонные овощи и фрукты являются очень полезными. Яблоки, в частности, являются отличным источником клетчатки. К тому же определенные витамины и тепло организм получает от солнца, а когда солнечного света становится меньше, баланс помогают заполнить доступные овощи и фрукты.Поэтому достаточно хорошим вариантом является запас из замороженных локальных ягод, которые дадут необходимую организму энергию. Так, запеченное яблоко или панкейки из цельнозерновой муки на завтрак способны задать настроение на весь день.Сухофрукты также очень полезны, но калорийнее, поэтому объедаться ими не стоит.Помните и про овощи. Например, домашняя квашеная капуста – замечательный источник витамина С.В холодное время года хочется больше спать, и это нормально, не ограничивайте себя в отдыхе. Недосып не только лишает вас энергии, но и способствует повышению аппетита. Итак, больше спите – и вам меньше придется есть.