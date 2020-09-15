Аутизм повышает шансы на хронические заболевания

Хронические соматические заболевания чаще встречаются у взрослых с аутизмом, нежели у их сверстников без диагноза. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета.

В рамках исследования использовались данные 1,1 тыс. людей с аутизмом и 1,2 тыс. без него. Участники анонимно ответили на вопросы онлайн. Результаты продемонстрировали, что люди с аутизмом в 1,5-4,3 раза чаще страдают от более широкого спектра заболеваний.

Что интересно, курение, употребление алкоголя и показатель ИМТ не приводят к повышению рисков для взрослых аутистов. При этом, говоря о половой принадлежности, риск соматических заболеваний был выше у женщин.

«Это первый шаг в улучшении понимания хронических проблем у аутистов. Нам важно сосредоточиться на новых биологических факторах», - рассказывает доктор Элизабет Вейр, возглавлявшая исследование.
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