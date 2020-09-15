Специалисты рассказали об опасности жарки красного мяса

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Группа учёных из Австралии и Южной Кореи предупредила об опасности жарки красного мяса, так как в образующейся во время этого процесса хрустящей корочке формируются вредные для здоровья человека белковые соединения. Они способствуют развитию сердечно-сосудистых болезней, инсульта, осложнений при диабете.Соединение, о котором идёт речь, представляет собой конечный продукт гликирования (AGE). Если человек регулярно употребляет в пищу красное мясо, приготовленное путём обжаривания при высокой температуре (гриль, духовка, сковорода), в его организме накапливаются упомянутые вредные вещества, нарушая нормальную работу клеток, пояснил соавтор исследования Пермал Део – доктор из Университета Южной Австралии.В рамках научной работы специалисты сравнили, как влияют на организм человека две диеты: первая – с большим количеством жареного красного мяса и высоким содержанием зерновых (она получила обозначение HMD), вторая – на основе цельнозерновых и молочных продуктов, орехов и бобовых, а также белого мяса, приготовленного путём варки, тушения или на пару (диета HWD).Через 4 надели эксперимента, участниками которого были около 50 человек разных полов со стабильной массой тела и не страдавшие диабетом II типа, эксперты выяснили следующее: в первом случае количество накопленного в крови AGE был намного выше, чем во втором.Если уж очень хочется жареного мяса, специалисты советуют готовить его хотя бы на медленном огне.