COVID-19 можно обнаружить за 15 минут

Саутгемптонский университет представил новое тестовое устройство, которое может обнаружить COVID-19 за 15 минут. Существующие на данный момент тест-системы используют ПЦР-технологии. На выполнение требуется один-два дня.В рамках теста из носа пациента берется мазок, который смешивается с раствором в пробирке. Сам процесс похож на тест на беременность, специальная бумажка, в которой содержится особое антитело, погружается в пробирку. Если в образце присутствует вирус, на бумажке появляется красная линия.Медицинский факультет Саутгемптонского университета протестировал новую систему. Результаты показали, что продукт может обнаружить COVID-19 у людей с умеренным и высоким уровнем вируса, которые считаются наиболее опасными в плане распространения.На данный момент команда находится на стадии переговоров с производителями, которые могут помочь в проведении более масштабных испытаний.