COVID-19 можно обнаружить за 15 минут
В рамках теста из носа пациента берется мазок, который смешивается с раствором в пробирке. Сам процесс похож на тест на беременность, специальная бумажка, в которой содержится особое антитело, погружается в пробирку. Если в образце присутствует вирус, на бумажке появляется красная линия.
Медицинский факультет Саутгемптонского университета протестировал новую систему. Результаты показали, что продукт может обнаружить COVID-19 у людей с умеренным и высоким уровнем вируса, которые считаются наиболее опасными в плане распространения.
На данный момент команда находится на стадии переговоров с производителями, которые могут помочь в проведении более масштабных испытаний.
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