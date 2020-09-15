Какие болезни грозят обладателям крови той или иной группы

Группа крови определяет предрасположенность к развитию разных болезней, поэтому ее нужно знать не только для повышения шансов на выживание при несчастном случае. О заболеваниях, которые угрожают обладателям той или иной группы крови.Датские ученые выяснили, что группа крови является одним из факторов, которые определяют вероятность тромбоза глубоких вен, а также образования тромбов в ногах. Исследование, которое проводилось на протяжении 30 с лишним лет, показало, что у людей со второй, третьей или четвертой группами крови тромбы образуются на 40 процентов чаще, чем у обладателей первой группы крови (она, кстати, является самой распространенной).Группа крови влияет и на вероятность развития заболеваний сердца. Гарвардские ученые установили, что самый высокий риск развития сердечных болезней у обладателей четвертой группы крови. Впрочем, тут нужно учитывать, что ожирение и курение оказывают куда большее влияние на здоровье сердца, чем группа крови.Шведские ученые из Каролинского института говорят, что вторая группа крови увеличивает вероятность развития рака желудка примерно на 20 процентов. А у людей с кровью первой группы снижена устойчивость к микроорганизмам Helicobacter pylori, которые провоцируют язву и гастрит.