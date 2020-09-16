5 удивительных преимуществ спаржи для здоровья

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Спаржа богата витаминами и минералами. Не упускайте из виду этот суперпродукт - он предлагает множество преимуществ для здоровья, включая снижение веса и поддержание артериального давления на оптимальном уровне.Богата антиоксидантамиСпаржа, особенно пурпурная, богата антоцианами, которые придают фруктам и овощам синий, красный и фиолетовый оттенки. Антоцианы обладают антиоксидантным действием, которые могут помочь вашему организму бороться с повреждением свободными радикалами.Богата витамином ККак и зеленые листовые овощи, спаржа полна витамина К, питательного вещества, которое имеет решающее значение для свертывания крови, которое помогает остановить кровотечение после пореза и здоровье костей. Вам также необходим витамин К, поскольку он помогает организму усваивать кальций.Богата фолиевой кислотойЧетыре стручка спаржи содержат 22% рекомендуемой дневной нормы фолиевой кислоты. Это питательное вещество необходимо женщинам, планирующим беременность, поскольку оно помогает бороться с дефектами нервной трубки.Способствует похудениюСпаржа - нежирный, низкокалорийный овощ. Чашка содержит всего 32 калории. Она богата растворимой и нерастворимой клетчаткой, что делает его идеальным суперпродуктом, если вы хотите сбросить пару килограмм. Поскольку ваше тело переваривает клетчатку медленно, употребление спаржи помогает вам дольше чувствовать себя сытым.Может сохранить здоровье мочевыводящих путейСпаржа является натуральным мочегонным средством - она богата аминокислотой аспарагином. Вот почему употребление большого количества овощей может помочь вывести из организма лишнюю жидкость и соль, предотвращая инфекции мочевыводящих путей (ИМП).