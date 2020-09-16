4 действенных совета для успешной кето-диеты
Домашняя пищевая среда
Избавьтесь от нездоровой и богатой углеводами пищи. Если есть члены семьи, о которых стоит подумать, храните продукты в недоступном для вас месте, чтобы уменьшить тягу к еде.
Сделайте так, чтобы все кето-дружественные продукты были легко доступны в удобных местах, чтобы упростить соблюдение диеты.
Введите масло MCT
Триглицериды со средней длиной цепи (MCT) - это тип здорового жира, который часто добавляют в кето-дружественные коктейли, пуленепробиваемый кофе и заправки для салатов. Масло MCT обычно извлекается из кокосового масла - оно содержит более 50 процентов жира.
Будьте активны и тренируйтесь
Диета и упражнения - выигрышная комбинация в любом путешествии по снижению веса. Однако, с точки зрения кето-диеты, строгие упражнения не рекомендуются, особенно в первые несколько недель, поскольку ваше тело может пострадать от так называемого кетогриппа . Когда вы убираете углеводы из своего рациона, ваше тело реагирует, проявляя симптомы гриппа, поскольку оно учится переключаться с сжигания сахара на сжигание жира.
Рассмотрите возможность периодического голодания
Люди, сидящие на диете, часто сочетают кето-диету с периодическим голоданием, чтобы эффективно сбросить лишние килограммы. Прерывистое голодание предоставляет окно или установленное количество часов в течение дня, когда вы можете есть, после чего оставшиеся часы посвящаются голоданию. Существует несколько разновидностей прерывистого голодания, но каждый из них влияет на ваше здоровье, например, регулирует выработку инсулина, контролирует калории и улучшает здоровье кишечника.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий