4 действенных совета для успешной кето-диеты

Одна из устойчивых стратегий похудания - это соблюдение определенной диеты. Диеты сопряжены с рядом проблем, но, как и во всем остальном в жизни, подготовка является ключом к достижению ваших целей. Кето-диета - популярная диета для похудения, которой придерживаются многие любители фитнеса и люди, заботящиеся о своем здоровье. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в кето-диете или живете "кето-жизнью", эти 4 диетических риема помогут улучшить результаты.Домашняя пищевая средаИзбавьтесь от нездоровой и богатой углеводами пищи. Если есть члены семьи, о которых стоит подумать, храните продукты в недоступном для вас месте, чтобы уменьшить тягу к еде.Сделайте так, чтобы все кето-дружественные продукты были легко доступны в удобных местах, чтобы упростить соблюдение диеты.Введите масло MCTТриглицериды со средней длиной цепи (MCT) - это тип здорового жира, который часто добавляют в кето-дружественные коктейли, пуленепробиваемый кофе и заправки для салатов. Масло MCT обычно извлекается из кокосового масла - оно содержит более 50 процентов жира.Будьте активны и тренируйтесьДиета и упражнения - выигрышная комбинация в любом путешествии по снижению веса. Однако, с точки зрения кето-диеты, строгие упражнения не рекомендуются, особенно в первые несколько недель, поскольку ваше тело может пострадать от так называемого кетогриппа . Когда вы убираете углеводы из своего рациона, ваше тело реагирует, проявляя симптомы гриппа, поскольку оно учится переключаться с сжигания сахара на сжигание жира.Рассмотрите возможность периодического голоданияЛюди, сидящие на диете, часто сочетают кето-диету с периодическим голоданием, чтобы эффективно сбросить лишние килограммы. Прерывистое голодание предоставляет окно или установленное количество часов в течение дня, когда вы можете есть, после чего оставшиеся часы посвящаются голоданию. Существует несколько разновидностей прерывистого голодания, но каждый из них влияет на ваше здоровье, например, регулирует выработку инсулина, контролирует калории и улучшает здоровье кишечника.