Бородавки в интимных местах: закрыть глаза?

Несмотря на исключительную распространенность болезни, многие вопросы плохо известны среднему человеку, столкнувшемуся с ней: грозят ли бородавки раком, говорить ли о них партнеру, какие анализы сделать? Разберемся в основных «горячих» моментах.Что это за бородавки?Аногенитальными (венерическими) называют не только те бородавки, которые появились на половых органах или анусе. К ним относятся все бородавки в области паха и лобка. Они – следствие самой распространенной болезни, передающейся половым путем, - папилломовиурсной инфекции. В течение года новые бородавки обнаруживают примерно у 195 из каждых 100 000 человек на планете.Бородавки возникают после инфицирования вирусами папилломы человека (ВПЧ) определенных типов. Инкубационный период может быть разным, но для женщин он в среднем 2,9 месяцев, для мужчин – 11. Под действием вируса происходит местное разрастание наружных слоев кожи.Как они выглядят?Обычно это небольшие, плотные, безболезненные возвышения (узелки, папулы) на коже или слизистой. Типичная бородавка – узелок диаметром 1-5 миллиметров. Также они могут быть в форме «пальцеобразных выпячивание» или «цветной капусты» (остроконечные кондиломы). Встречаются поражения в виде пятен.Порой бородавки не причиняют физического дискомфорта, но они могут сопровождаться зудом, трещинами и небольшими кровотечениями (в том числе у женщин во время полового акта).Бородавки – предвестник рака?Известно, что ВПЧ могут вызывать злокачественные опухоли, это важнейшая причина рака шейки матки. Но бородавки – по определению доброкачественные образования. Аногенитальные бородавки в 95% случаев вызывают ВПЧ неонкогенных типов– 6 и 11. В них иногда обнаруживают онкогенные типы ВПЧ (16, 18), но их роль в появлении бородавок не доказана.Иногда бородавки могут скрывать онкологическую опасность. Предраковые и раковые поражения могут развиваться буквально на них. Изредка злокачественные опухоли по ошибке принимают за бородавки. Признаками раковых поражений могут быть кровотечение, изъязвление, воспаление (покраснение и отечность). В таких случаях требуется срочное обращение к специалисту.Редкие типы онкологически опасных бородавокГигантская кондилома Бушке-Левенштайна выглядит, как множество слившихся на одном основании папиллом. Это злокачественное образование, которое требует хирургического лечения.Бовеноидный папулез. Его вызывают онкогенные ВПЧ, он проявляется в виде красновато-коричневых пятен с бархатистой поверхностью. Может злокачественно перерождаться.Есть ли другие опасности?Бородавки оказывают плохое влияние на сексуальную активность и качество жизни. Наличие бородавок в интимных областях может вызывать тревожность, чувство вины, а также снижать самооценку.Описаны редкие осложнения генитальных бородавок, связанные с беременностью. Проблемы могут возникать, если бородавки на стенке влагалища приводит к снижению растяжения стенки влагалища. Крупные бородавки на вульве могут провоцировать кровотечение при родах.Посещение врача, диагностика, лечениеОбнаружение бородавок или кондилом – повод пойти к врачу. Что будет делать врач – сложно предсказать. Российские рекомендации предусматривают кучу анализов: на наличие ВПЧ и определение его генотипа, морфологическое исследование бородавок, исследование на другие половые инфекции. Многими западными источниками это все не рекомендуется, поскольку не влияет на тактику лечения.Аногенитальные бородавки лечат хирургическими (иссечение, криодеструкция, электрокоагуляция) и медикаментозными методами (лекарства наносятся непосредственно на область поражения). К сожалению, вероятность рецидива бородавок велика. Со временем они повторно обнаруживаются не менее чем у 30% пациентов. Это может происходить из-за циркуляции старой папилломовирусной инфекции в крови или вследствие повторного заражения.Нужно ли оповестить всех половых партнеров о своих бородавках?ВПЧ передается половым путем, поэтому если у вас есть венерические бородавки, о них следует сообщить своему сексуальному партнеру. Он или она должны знать, что тоже могут быть инфицированы. На пользу обоим партнерам может пойти консультация у специалиста и врачебное обследование.В то же время, не считается, что необходимо сообщать будущим половым партнерам о своих бородавках, оставшихся в далеком прошлом. Дело в том, что сейчас неизвестно, как долго может сохраняться вирус в организме после лечения бородавок.Как не заболетьВакцинация против ВПЧ защищает от тех типов вируса, которые вызывают аногенитальные бородавки. В идеале, привиться нужно до начала половой жизни.Использование презервативов при сексуальных контактах. Они защищают от ВПЧ как минимум частично. Также этот способ защиты помогает быстрее вылечиться от бородавок, если оба партнера инфицированы ВПЧ.Курение – фактор риска инфицирования ВПЧ. Но сейчас нет доказательств, что отказ от курения помогает вылечиться от бородавок.Чем меньше половых партнеров, тем ниже риск появления бородавок.