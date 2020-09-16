Названы полезные продукты, способные «убить» печень

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Даже считающиеся полезными продукты способны «убить» печень, спровоцировав развитие заболеваний, губительных для органа. Такие продукты были названы врачом-гастроэнтерологом, доктором медицинских наук, профессором Первого МГМУ имени Сеченова Алексеем Буеверовым.Одним из самых опасных для печени состояний, способных «убить» ее, является ожирение, известное как неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Представляя собой хроническое поражение органа, НАЖБП часто встречается у людей, не употребляющих спиртные напитки. Его обнаруживают даже у сторонников ЗОЖ.По словам профессора Буеверова, подобная форма ожирения печени очень опасна – ее последствиями могут стать печеночная недостаточность и процессы, приводящие к раку органа.Ученый пояснил, что развитию жировой болезни печени могут способствовать употребляемые в большом количестве продукты с животными жирами, сахаром, фруктозой. Таким образом, продуктами, способными «убить» печень, могут оказаться даже полезные – фрукты, мед.«У нас был пациент с НАЖБП, который следил за собой, вел здоровый образ жизни. Оказалось, что он ел очень много меда, считая это полезным. Когда отказался от этой привычки, изменения в печени прошли», - рассказал врач в интервью изданию «Аргументы и факты».