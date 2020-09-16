Одуванчик оказался эффективным природным средством от выпадения волос

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Проблема выпадения волос актуальна для многих людей. В большинстве случаев решения для нее нет, поскольку чаще всего это заложено на генетическом уровне. Однако есть и другие причины, с наследственностью напрямую не связанные и вот на них и можно повлиять. К таким причинам относятся вредные внешние условия, а также уровень стресса.Так, по словам ученых, скрытые воспалительные процессы являются одной из самых распространенных причин. В таких случаях хорошо помогает корень одуванчика. Исследования, проведенные на кафедре дерматологии Гарвардской Медицинской школы показали, что одуванчик помогает снизить выработку цитокинов – веществ, которые как раз и способствуют возникновению воспалений.Такое плодотворное действие объясняется тем, что в составе корня одуванчика содержится большое количество калия, железа, магния, холина, кальция и многих других витаминов и микроэлементов. Все они в совокупности питают как кожу головы, так и волосяные фолликулы, что и обеспечивает здоровье волос и их рост.Более того, одуванчик оказался эффективным и для лечения перхоти, причем справедливо это не только в отношении его корня, а всех частей в целом. Для достижения положительных результатов достаточно просто ополаскивать волосы отваром из одуванчика. Кроме того, можно употреблять напитки, приготовленные из него.