Уровень глюкозы в крови можно измерить с помощью пластыря

Группа исследователей из Института промышленных наук Токийского университета разработала пластырь на основе микроигл, который может диагностировать преддиабет. Микроиглы безболезненны и биоразлагаемы.Вместо сбора крови такой пластырь ориентируется на жидкость в коже, которая содержит примерно такое же количество биомаркеров, определяющихся при анализах крови.В основе нового пластыря лежат пористые микроиглы с бумажными сенсорами. Это одноразовый инструмент, который при этом отличается низкой стоимостью.Для проверки пластыря использовался агарозный гель, в котором растворили глюкозу. Пористые микроиглы вбирали в себя жидкость из геля, перенося ее на бумагу и сенсорный слой. Цвет бумаги менялся, что позволяло фиксировать концентрацию глюкозы. Измерение имело высокую точность.Дополнительным плюсом нового пластыря является биосовместимость, что гарантирует отсутствие проблем из-за наличия игл в коже после удаления пластыря.