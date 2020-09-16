Назван утренний напиток для очищения крови от лишнего холестерина

Утренним напитком может быть не только кофе, одним из лучших специалисты считают чай мате – он полезен для очищения крови от лишнего сахара и холестерина.Чай мате (по-другому йерба мате) рекомендуется специалистами как один из самых здоровых утренних напитков, альтернатив кофе, об этом сообщает издание Food News. Мате содержит практически все витамины, необходимые для нормальной жизнедеятельности человеческого организма: А, В1, В2, ниацин (В3), В5, комплекс С и Е, а также полезные минералы – кальций, цинк, марганец, железо, селен, калий, магний, фосфор.По словам экспертов, в виде утреннего напитка данный чай особенно хорош, поскольку дает сразу очень большой заряд энергии – при этом кровь обогащается кислородом и питательными веществами, включаются защитные механизмы организма. Вдобавок его питье активизирует умственную функцию: вещества мате, теобромин и теофиллин, действуют как стимуляторы мозга. Людям, страдают от хронической усталости, стресса он будет крайне полезен, констатируют специалисты.Другое преимущество напитка – это его способность поддерживать работу сердца, благодаря свойству влиять определенным образом на уровни сахара, холесстерина в крови.«Мате содействует очищению крови от лишнего «плохого» холестерина, повышает уровень «хорошего». Его потребление улучшает кровоток, защищает от сердечной недостаточности, нерегулярного сердцебиения и низкого кровяного давления», - сообщили исследователи.