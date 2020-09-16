5 лишних продуктов при жире на животе

Употребление определенных продуктов может привести к накоплению жира в средней части тела и даже вздутию. Вот 5 таких продуктов, которых следует избегать.Сахарные спирты. Это подсластители, которые содержат около половины калорий обычного сахара. Их много в продуктах без сахара, таких как жевательные резинки, конфеты и печенье. Эти питательные вещества лишь частично усваиваются организмом, и поэтому они содержат меньше калорий на грамм, чем обычный сахар. Однако сахарные спирты нередко вызывают побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как вздутие живота, газы и диарея.Безалкогольные напитки. Содержат сахар в той или иной форме - кукурузный сироп, тростниковый сок или другие жидкие подсластители. Сахар в любой форме может увеличить размер живота. Он мгновенно повышает уровень глюкозы в крови, что приводит к всплеску инсулина. Когда это происходит, тело начинает откладывать излишки сахара в виде жира в наиболее удобном месте - на животе. Безалкогольные напитки также могут вызывать вздутие живота.Мороженое. Богато сахаром, который увеличивает запасы жира в животе. Обычно мороженое делают из коровьего молока. Поэтому у людей с непереносимостью лактозы могут возникнуть трудности с ее перевариванием и усвоением. Это может привести к метеоризму, вздутию живота и даже диарее.Фастфуд. Используемое в хот-догах мясо наполнено насыщенными жирами, вызывающими воспаления, которые могут закупоривать артерии, а также увеличивать накопление жира на животе. Высокая калорийность хот-догов также может способствовать образованию жира на животе. Кроме того, фастфуд обычно содержит много натрия, что может увеличить задержку воды в организме.Макароны. Если вы часто едите макароны, то наверняка обладаете и внушительным животом. Белая паста изготавливается из белой муки, которая содержит очень мало клетчатки, питательных веществ и белков. Продукт быстро переваривается, что, в свою очередь, может привести к повышению уровня инсулина, накоплению жира и, в конечном итоге, к увеличению талии. Кроме того, низкое содержание клетчатки может быстро вызвать чувство голода, и мы съедим больше, чем нужно.