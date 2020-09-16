Пикантный растительный продукт очищает кровь от лишнего сахара
Не являясь фруктом или овощем, обладающие пикантным вкусом каперсы представляют собой незрелые цветочные бутоны кустарникового растения Capparis spinosa. Некоторые врачи причисляют их к суперпродуктам – таким продуктам, которые обладают сразу очень широким спектром целебных свойств.
Одно из свойств, за которые ценятся каперсы, – это очищение крови от лишнего сахара, пишет издание Food News.
«Регулярное употребление каперсов может стабилизировать уровень сахара в крови», - приводится в нем мнение экспертов.
Специалисты поясняют, что пикантный растительный продукт отличается высоким содержанием клетчатки, позволяющей чувствовать себя сытым более длительный период времени. Это препятствует пристрастию к перекусам, из-за которого растет уровень сахара в крови.
Вдобавок каперсам свойственно противовоспалительное действие, а также способность ускорять обмен веществ. Это также благоприятно сказывается на содержании сахара в крови.
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