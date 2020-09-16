Пикантный растительный продукт очищает кровь от лишнего сахара

Такой пикантный растительный продукт, как каперсы, может эффективно очищать кровь от лишнего сахара, констатируют зарубежные специалисты.Не являясь фруктом или овощем, обладающие пикантным вкусом каперсы представляют собой незрелые цветочные бутоны кустарникового растения Capparis spinosa. Некоторые врачи причисляют их к суперпродуктам – таким продуктам, которые обладают сразу очень широким спектром целебных свойств.Одно из свойств, за которые ценятся каперсы, – это очищение крови от лишнего сахара, пишет издание Food News.«Регулярное употребление каперсов может стабилизировать уровень сахара в крови», - приводится в нем мнение экспертов.Специалисты поясняют, что пикантный растительный продукт отличается высоким содержанием клетчатки, позволяющей чувствовать себя сытым более длительный период времени. Это препятствует пристрастию к перекусам, из-за которого растет уровень сахара в крови.Вдобавок каперсам свойственно противовоспалительное действие, а также способность ускорять обмен веществ. Это также благоприятно сказывается на содержании сахара в крови.