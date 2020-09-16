Перинатальные гормоны определяют риск заболеваний на протяжении всей жизни
Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, отвечает на вопросы о том, почему женщины подвергаются повышенному риску распространенных заболеваний, которые связаны с иммунной системой, например, астма, аллергия, мигрень и синдром раздраженного кишечника. Новые данные могут предложить новые методы лечения и профилактики.
«Это исследование показывает, что именно перинатальные гормоны, а не половые гормоны взрослого человека, имеют большее влияние на риск развития заболеваний на протяжении всей жизни», - рассказывает Адам Мозер, один из авторов исследования.
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