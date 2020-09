Перинатальные гормоны определяют риск заболеваний на протяжении всей жизни

Различия в биологическом поле могут определять характер заболеваний на протяжении всей жизни. К такому выводу в своем исследовании пришли ученые из Университета штата Мичиган, которое продемонстрировало связи между конкретными гормонами, присутствующими до и после рождения, с иммунным ответом и развитием иммунологических заболеваний на протяжении всей жизни.Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, отвечает на вопросы о том, почему женщины подвергаются повышенному риску распространенных заболеваний, которые связаны с иммунной системой, например, астма, аллергия, мигрень и синдром раздраженного кишечника. Новые данные могут предложить новые методы лечения и профилактики.«Это исследование показывает, что именно перинатальные гормоны, а не половые гормоны взрослого человека, имеют большее влияние на риск развития заболеваний на протяжении всей жизни», - рассказывает Адам Мозер, один из авторов исследования.