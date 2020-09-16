Беременность задерживает развитие рассеянного склероза

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Ученые выявили еще один плюс для здоровья после беременности. У мам рассеянный склероз наступает, в среднем, на три года позже, чем у никогда не рожавших женщин.Беременность может задержать развитие неизлечимого рассеянного склероза более чем на три года, как показало исследование с участием 3 600 женщин. Когда-либо ожидавшие ребёнка женщины заболевали рассеянным склерозом, в среднем, на 3,3 года позднее, чем так и не ставшие матерями. Также установлено, что родившие детей в срок мамы добились максимальной задержки начала развития тяжелой болезни в 3,4 года.Это очень важное открытие, дающее возможность начать поиск новых средств задержки прогрессирующего нейродегенеративного заболевания. К примеру, пациентам с РС могут в будущем давать гормон, который организм производит во время беременности. Рассеянный склероз сопровождается такими симптомами, как потеря подвижности, нарушения зрения, хроническая усталость и тяжёлые боли. Болезнь вызвана гиперактивностью иммунной системы, которая атакует миелиновую оболочку нервов. РС в три раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин.Авторы исследования воспользовались данными по более чем 70 000 жертвам РС из 35 стран мира. Пока неизвестно, почему беременность замедляет прогрессирование болезни, но есть версия о том, что это связано с определёнными гормонами.