Отечественные ученые показали, как по микрофлоре можно диагностировать болезни

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Сотрудники Университета ИТМО представили новый алгоритм для выявления воспалительных заболеваний кишечника - компьютер обучили диагностировать проблемы со здоровьем при анализе метагенома. Речь идет о генетическом анализе микрофлоры.Генетической экспресс-диагностики для анализа микрофлоры нет. Полное исследование проводить затруднительно. Новая методика исследования решает проблему. Специальная компьютерная программа выделяет из всей информации о ДНК некоторые связанные структуры. При их анализе получаются новые данные, в том числе, и о заболевании.Компьютерную программу прицельно обучали, загружая информацию о болезнях, чтобы он помогал искать нужные цепочки структур. Сейчас исследователи выделили метагеномные признаки, по которым можно диагностировать кишечные заболевания. В перспективе ученые собираются исследовать связь метагеномных признаков с развитием заболеваний.