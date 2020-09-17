Отечественные ученые показали, как по микрофлоре можно диагностировать болезни
Генетической экспресс-диагностики для анализа микрофлоры нет. Полное исследование проводить затруднительно. Новая методика исследования решает проблему. Специальная компьютерная программа выделяет из всей информации о ДНК некоторые связанные структуры. При их анализе получаются новые данные, в том числе, и о заболевании.
Компьютерную программу прицельно обучали, загружая информацию о болезнях, чтобы он помогал искать нужные цепочки структур. Сейчас исследователи выделили метагеномные признаки, по которым можно диагностировать кишечные заболевания. В перспективе ученые собираются исследовать связь метагеномных признаков с развитием заболеваний.
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