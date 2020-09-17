Осенняя проблема: повышенный аппетит. Что делать?

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Повышенный аппетит – типичная проблема, обостряющаяся в осенний период из-за похолодания и уменьшения светового дня. Специалисты рассказали, что можно с этим сделать.Летом гораздо проще «сидеть на салатиках», однако осенью придерживаться диетических принципов питания становится крайне тяжело – нас начинает преследовать повышенный аппетит и число перекусов, сделанных за день, предательски растет.Так распорядилась природа. В осенний сезон, когда становится меньше дневного света, организм выделяет больше мелатонина – гормона, заставляющего чувствовать усталость и сонливость. Одновременно снижается выработка серотонина – нейромедиатора, известного как «гормон радости», позволяющего чувствовать себя менее вялым.«Чтобы снова поднять уровень серотонина, организм посылает мозгу соответствующие сигналы, в результате чего возрастает желание всего сладкого и соленого – продуктов, повышающих его концентрацию», - объяснили немецкие диетологи журналу Fit for Fun.Что делать в такой ситуации. Специалисты дали несколько советов, помогающих решить проблему повышенного аппетита в это время года.Больше белка. Нужно обязательно употреблять в пищу здоровые белковые продукты – их усвоение требует длительного времени, что помогает дольше чувствовать себя сытым. Эксперты прежде всего рекомендуют насыщать белком завтраки. Научно доказано, что это способствует лучшему контролю количества калорий, потребляемых в течение оставшегося дня, и помогает есть меньше.Правильные перекусы. Чтобы не соблазняться сладостями, не нужно держать их в поле доступа. Вместо шоколадок лучше использовать орехи, финики, не слишком спелые бананы, инжир.Конкретные продукты. Диетологи советуют включить в рацион продукты, уменьшающие тягу к еде благодаря специфическим особенностям их переваривания желудком и кишечником. Таковыми являются яйца, авокадо, льняные семена, имбирь, перец чили.Техника отвлечения. В моменты обострения аппетита можно отвлечь мозг – например, пожевать жевательную резинку. Также может быть эффективным теплое питье с каким-нибудь приятным вкусом – чашка травяного напитка, чая.Кофе. Людям, не имеющим противопоказаний, разрешается употреблять до четырех чашек кофе в день. Этот напиток действенно снижает аппетит – главное, пить его без сахара.Акупрессура. Нажмите указательным пальцем на точку между носом и верхней губой, подержите немного. Сделайте так несколько раз – это тоже позволяет уменьшить некстати обострившееся чувство голода.