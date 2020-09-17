Врач рассказала, как отличить аллергию от простуды

Симптомы простуды и аллергии во многом схожи. О том, как их различить, рассказала врач-аллерголог-иммунолог, ревматолог Наталья Суздальцева.Эксперт отметила, что чаще всего аллергия протекает без подъема температуры, хотя бывают исключения. Появляется заложенность носа, слизистых, прозрачные как вода выделения из носа.При аллергии может появиться зуд в носу, горле, ушах и глазах. Глаза могут покраснеть, начать чесаться и слезиться. Также встречается сухой кашель.Аллергия порой сопровождается общими симптомами: недомоганием, слабостью, головной болью, рассеянностью, предупредила врач.Первые симптомы простудных заболеваний будут отличаться от причинного фактора — бактерия ли это или вирус. Для первых трех дней характерен подъем температуры.Выделения из носа при простуде густые, глаза краснеют, но не чешутся, могут болеть. Больной испытывает сильную слабость, боль и ломоту в мышцах и суставах.При аллергии прослеживается четкая связь с причинным фактором. Например, если описанные симптомы появляются каждый раз, когда, вы, допустим, бываете в гостях, где есть аквариум. Или когда симптомы повторяются каждый год в одно и то же время. Чаще это одни и те же числа. Тогда нужно обратиться за помощью к аллергологу-иммунологу.Самолечение и лечение из аптек может затянуть и усугубить течение болезни. Современная медицина обладает средства не только для снятия симптомов аллергии, но и ее лечения. На фоне терапии все признаки проходят на много лет, а у кого то вовсе не возвращаются, подчеркнула доктор Суздальцева.