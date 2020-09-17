«Не навреди»: 10 самых опасных ошибок при оказании первой помощи

Заведующий отделением рентгенохирургии 52-ой ГКБ Александр Ванюков специально для читателей MedPotal рассказал, какие действия могут навредить пострадавшему во время оказания первой помощи при остановке сердца, приступе эпилепсии, ожогах и когда кто-то подавился.Прочитайте и никогда так не делайте.Если вы не профессиональный реаниматолог, скорее всего, вы довольно редко сталкиваетесь с ситуациями, когда чьей-то жизни угрожает опасность. Все внештатные ситуации происходят в неподходящее время и в самом неподходящем для этого месте: например, прохожий на улице побледнел и упал, коллега забился в эпилептическом припадке. В таких случаях действует золотое правило «не навреди», поэтому очень важно не допустить этих ошибок при оказании первой помощи:Ошибка №1. Паниковать и суетитьсяОчень сложно не растеряться и не запаниковать, когда кто-то падает без сознания. Постарайтесь как можно скорее взять себя в руки и не тратить время на суету, которая отнимает драгоценное время. Если у человека остановилось дыхание, у вас есть максимум пять минут для оказания первой помощи до того, как наступят необратимые последствия.Ошибка №2. Измерять пульс на рукеЕсли вы видите человека без сознания, очень важно в первую очередь убедиться в наличии пульса и дыхании. При остановке или нарушении кровообращения организм первым делом пытается спасать самые ценные органы — мозг и сердце. Поэтому происходит спазм всех периферических артерий — на руках и на ногах. Единственное место, где мы можем прощупать пульс — это сонная артерия, которая идет к мозгу.Как ее найти? На шее есть мышца, которая идет от угла нижней челюсти вниз, и по ее переднему краю проходит сонная артерия. Необходимо приложить четыре пальца к этому месту и если вы почувствуете уверенные толчки, значит, пульс есть. Это довольно крупная артерия, ошибиться невозможно.Ошибка №3. Кричать в толпу «вызовите скорую!»У каждого реаниматолога в запасе есть масса несмешных историй, когда никто из десятков очевидцев не позвонил в экстренные службы, поскольку все были уверены, что это сделал кто-то другой. Попросите вызвать «скорую» конкретного человека и обязательно переспросите, сделал ли он это. Если в этом есть необходимость (например, все происходит в метро), отправьте его встречать медиков.Ошибка №4. Вводить какие-либо лекарства пострадавшемуДаже если у пострадавшего в кармане инсулин или нитроглицерин, нельзя ничего давать до приезда «скорой», иначе врачам будет сложно разобраться. И пожалуйста, не суйте ничего в рот человеку без сознания или в полубессознательном состоянии. Если у вас есть подозрение, что пострадавший – диабетик, не нужно ему пытаться сунуть или влить в рот что-то сладкое, он может задохнуться.Ошибка №5. Делать непрямой массаж сердце нежно и деликатноЕсли у пострадавшего нет пульса и дыхания, необходимо начать непрямой массаж сердца, который должен «протолкнуть» кровообращение. Объем сердечной камеры левого желудочка очень небольшой: от 50 до 150 миллилитров, циркулирующей крови — 5 литров. Для того, чтобы кровь, насыщенную кислородом, довести до мозга, нужно действовать очень решительно, поскольку временное окно, во время которых можно избежать необратимых последствий, очень невелико.Как правильно:• Основание одной ладони кладем на середину грудной клетки пострадавшего. После этого обе руки нужно взять либо в «замок», либо крест-накрест. Но только не согнутыми пальцами!• Начинайте энергично и с усилием совершать нажимающие движения, не меньше 40 нажатий в минуту. Не бойтесь действовать резко и даже грубо.• Не останавливайтесь, если вы сломали ребра пострадавшему — в таких случаях раздается характерный звук, похожий на хруст пенопласта. Поверьте, это не приведет к фатальным последствиям, ваша главная задача сейчас — спасти мозг и сердце.Ошибка №6. Не просить о помощи окружающихНепрямой массаж сердца требует огромных усилий, и даже если вы очень хорошо физически развиты, очень скоро вы устанете и это скажется на эффективности реанимационных мероприятий. Позовите кого-то конкретного из толпы зевак, объясните, как надо действовать. Если вы уверены в своих силах, смените его через десять минут или дайте возможность продолжать. Но не доводите себя до полного физического истощения!Ошибка №7. Делать дыхание «рот в рот»Еще недавно искусственное дыхание было золотым стандартом оказания первой помощи даже для непрофессиональных спасателей. Но если вы не опытный врач, от вас этого не требуется. Мало у кого получается сделать дыхание «рот в рот» достаточно эффективно — большинству людей помешает элементарная брезгливость. Кроме того, исследования, проведенные в Европе, показали, что эти меры никак не влияют на выживаемость пациентов с остановкой сердца.Ошибка №8. Разжимать зубы и совать твердые предметы эпилептикуЭто один из самых опасных мифов об оказании первой помощи, который прочно укоренился на десятилетия. Якобы во время эпилептического припадка язык может запасть в гортань и человек задохнется, поэтому рекомендовалось разжать ему зубы и вставить палку в рот. Самые отчаянные даже пытались приколоть язык английской булавкой к воротнику. Не нужно этого делать: во время припадка происходит мощный спазм всех мышц, в том числе языка, который становится очень твердым.Лучшее, что вы можете сделать для человека в приступе эпилепсии — не трогать его. Разве что придержать голову, чтобы он не ударился слишком сильно. После того, как приступ закончится, не пытайтесь посадить пострадавшего или увести: в таком состоянии человек обычно моментально засыпает. Дайте ему отдохнуть и вызовите «скорую», где пострадавшего стабилизируют за 2-3 часа.Ошибка №9. Лечить ожоги маслом, марганцовкой или мочойВы сделаете только хуже, поверьте. При ожогах необходимо поливать место поражения холодной проточной водой до полного окоченения. Это поможет предотвратить распространение тепловой энергии в тканях. Чем глубже проникнет ожог, тем сильнее будут последствия.Ошибка №10. Стучать по спине того, кто подавилсяКто-то из окружающих подавился едой и сильно закашлялся? Отлично, скорее всего, его жизни ничего не угрожает: он может дышать, прокашляется и сам все выплюнет. Часто в таких случаях люди не могут сделать вдох просто потому, что сильно напуганы.А вот если человек не кашляет, задыхается, необходимо срочно действовать. Ни в коем случае нельзя хлопать пострадавшего по спине, он может подавиться еще сильнее. Постарайтесь осмотреть ротовую полость пострадавшего и попытаться вытащить кусок пищи или инородные предмет самостоятельно. Если у вас нет уверенности, что вы сможете его извлечь, примените метод Хаймлиха:• Сожмите ладонь в кулак так, чтобы большой палец руки находился между грудной клеткой и пупком пострадавшего;• Раскрытую ладонь второй руки положите сверху кулака и сделайте несколько мощных рывков, чтобы объем воздуха в диафрагме «протолкнул» инородный предмет.Если подавился ребенок, переверните его за ноги либо положите на колено и похлопайте его по спине. Обязательно успокойте его, если он паникует.