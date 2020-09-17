Баланс между углеводами и жирами помогает защититься от метаболических заболеваний

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Группа ученых из Американского сельскохозяйственного департамента обнаружила, что потребление большого количества углеводов регулирует ген в организме, который может снизить риск ожирения, гипертонии, диабета 2 типа и других заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Однако высокое потребление жиров снижает эту защиту и может привести к проблемам со здоровьем у тех, кто отдает предпочтение такой диете.«Я не могу сказать, что употребление всех углеводов предотвратит развитие диабета 2 типа, и я не могу сказать, что отказ от жиров защитит вас от ожирения. Сбалансированное потребление углеводов и жиров может быть лучшим способом предотвратить метаболические заболевания», - рассказывает доктор Чао-Цян Лай.Недавно опубликованное исследование показывает, что диетические привычки могут влиять на уровень активности гена CPT1A и в конечном итоге приводить к положительным или отрицательным последствиям для здоровья. Новое исследование показывает, что высокое потребление углеводов связано с более низким уровнем гена, а высокое потребление жиров с более высоким уровнем.