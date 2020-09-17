Боль в теле из-за диареи может быть сигналом серьезных болезней

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Боль в теле часто является фактором, который сопровождает диарею. В некоторых случаях боль в теле из-за диареи может указывать на развитие серьезного недуга, требующего профессиональной медицинской помощи.В медицинской практике диареей принято называть расстройство желудочно-кишечного тракта, при котором наблюдается жидкий стул, а опорожнение кишечника происходит три раза в сутки и чаще. У людей с диареей могут отмечаться боль в животе, спазмы, тошнота и другие неприятные симптомы. Если речь идет о диарее инфекционной природы, то добавляется рвота, высокая температура, кровянистый стул и головокружение.Возбудителями кишечных инфекций могут быть самые разные патогенные и условно патогенные бактерии — в частности, золотистый стафилококк и сальмонелла. В некоторых случаях диарея может провоцироваться вирусными инфекциями, а также быть следствием хронических заболеваний органов ЖКТМедики предупреждают, что если человек с диареей ощущает острую боль в теле, то этот фактор можно рассматривать как повод для серьезного беспокойства и немедленного обращения к врачу. Боль в теле из-за диареи может быть сигналом целого ряда серьезных заболеваний, затягивать с лечением которых ни в коем случае нельзя.