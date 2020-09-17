Диетолог опроверг миф о пользе мармелада

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Мармелад неизменно возглавляет рейтинги полезных сладостей, однако многочисленные утверждения о пользе данного лакомства – миф. Об этом рассказал врач диетолог Филипп Кузьменко.Мармелад не является более полезным для здоровья, чем другие сласти. Миф о его преимуществе в этом плане опроверг диетолог Кузьменко опроверг в интервью радио Sputnik.Медик пояснил, что в основе любого кондитерского изделия лежит сахар – продукт, который способствует повышению уровня глюкозы в крови, и потому должен употребляться как можно реже, меньше (особенно в рационе детей). Мармелад не является исключением из правила – он не менее калорийный и вредный, чем другие сладкие изделия.«К мармеладу надо относиться как к любым конфетам. Неважно, из шоколада конфета или из фруктового сахара», - заметил специалист.По словам диетолога, одна мармеладка из-за спрессованных природных углеводов может содержать столько же калорий, как четыре яблока. При этом в ней значительно меньше полезных элементов – клетчатки, витаминов.«Если делать выбор… то предпочтение нужно отдавать в пользу настоящих фруктов, а не мармелада», - резюмировал специалист.