Оливковое масло первого отжима защищает сердце от болезней и снижает давление

Новое исследование показывает, что ежедневное употребление оливкового масла первого отжима может значительно снизить кровяное давление, которое является ключевым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.Исследование, проведенное университетом Ла Троб и опубликованное в журнале Nutrients, также важно, потому что в нем приняли участие участники из разных культур, показывая, что средиземноморское наследие не является фактором получения пользы от потребления оливкового масла.Результаты исследованияУченые провели клинические испытания кардиозащитных свойств оливкового масла первого холодного отжима на 50 здоровых взрослых людях с различным жизненным опытом и диетическими привычками.Они обнаружили, что употребление четырех столовых ложек оливкового масла первого отжима в день может снизить центральное и периферическое систолическое артериальное давление на 2,5 и 2% соответственно.Ведущий автор и профессор Катерина Сарапис:«Оливковое масло первого холодного отжима богато различными активными соединениями, такими как полифенолы, которые доказали свою пользу для здоровья благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам», - сказала г-жа Сарапис.Тип масла имеет значениеВ ходе исследования сравнивалось действие оливкового масла первого отжима с рафинированным оливковым маслом с низким содержанием полифенолов."Рафинированное оливковое масло с низким содержанием полифенолов не оказало значительного влияния на кровяное давление, но оливковое масло первого отжима вызвало снижение центрального и периферического систолического артериального давления. Это имеет клиническое значение, поскольку этот результат был достигнут без использования лекарства от давления".