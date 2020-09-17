Лечение неврологических расстройств может радикально измениться

Команда под руководством Ратгерского университета создала умную систему доставки лекарств, которая уменьшает воспаление в поврежденных нервных тканях и может помочь в лечении травм спинного мозга и других неврологических расстройств.Согласно исследованию, опубликованному в журнале Advanced Materials, система, в которой используются чрезвычайно тонкие биоматериалы, имплантированные в тело, также защищает нервные волокна (аксоны), которые соединяют нервные клетки в поврежденных тканях.«Основная цель состоит в том, чтобы подавить нейровоспаление и восстановить здоровую микросреду в местах расстройств», - рассказывает старший автор Кибум Ли, профессор кафедры химии и химической биологии. «На разработку нашей системы ушло четыре года, и она показала огромный потенциал в области интеллектуальной доставки лекарств».Система состоит из ультратонких наноматериалов, сахарных полимеров и нейронных белков. Ею высвобождается противовоспалительная молекула (метилпреднизолон), что создает благоприятную микросреду для восстановления тканей после неврологического повреждения.