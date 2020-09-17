Названы причины, по которым люди чувствуют себя уставшими

Казалось бы, день только начался, а Вы уже устали. Хотя и спали хорошо, да и работа в самом разгаре. В этой статье мы расскажем о причинах внезапной усталости, некоторые из которых могут действительно удивить.1. Долгий, но поверхностный и часто прерывающийся сон. Он не принесет выспавшегося состояния и на утро можно чувствовать себя ещё более разбитым, чем вечером. Причиной такого сна, как утверждают ученые, является стресс или использование электронных устройств в вечернее время.2. Слишком светлое помещение также влияет на сон. Оно приводит к недостаточно долгому времени в фазах быстрого сна, что, как следствие, способствует истощению организма.3. Во время сна организм должен отдыхать, но если ему поступает малое количество кислорода, такого не произойдет. Сухой и спертый воздух в спальне лишь сильнее выведет Вас из равновесия.4. Алкоголь перед сном приведет организм к расслаблению, но это не значит, что Вы хорошо выспитесь. Ведь тогда Вы быстрее перейдете из глубокой фазы сна в более легкую, а она не дает ощущения полноценного расслабления.5. Если Вы употребляете в пищу слишком много сладостей и другие продукты, содержащие большое количество углеводов, не удивляйтесь, что Вам плохо спится. Ведь это способствует повышению сахара в крови и выделению адреналина. Поэтому становится сложно уснуть.Следите за своим здоровьем и Вы будете обеспечены хорошим настроением и бодростью на весь день!