Хлебный фрукт может стать новым суперфудом

Хлебный фрукт, веками использующийся в разных странах мира, получил высокую оценку ученых из Университета Британской Колумбии. Исследователи полагают, что он может стать новым суперфудом.Ученые разработали серию экспериментов с использованием муки из хлебного фрукта. Это предварительно обезвоженный измельченный фрукт. Исследователи определили, что белок хлебного фрукта переваривается легче, чем белок пшеницы в модели ферментного переваривания. А мыши, получавшие диету из хлебного фрукта, имели значительно более высокие темпы роста и массу тела, чем мыши, получавшие стандартную.Мыши на диете из хлебного фрукта имели значительно более высокое ежедневное потребление воды по сравнению с мышами на пшеничной диете. И в конце трехнедельного испытания состав тела мышей, получавших хлебный фрукт и пшеничную диету, был схожим.«В целом, эти исследования подтверждают использование хлебного фрукта как части здоровой и сбалансированной диеты», - рассказывает докторант Юнг Лю, глава исследования. «Мука, произведенная из хлебного фрукта, не содержит глютена, имеет низкий гликемический индекс, богата питательными веществами и является полноценным белковым вариантом для современных продуктов питания».