Переболевшие COVID-19 остаются заразными для окружающих
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди, признанные выздоровевшими после COVID-19, остаются заразными еще до 48 дней.
Главный санитарный врач России объяснила, что у перенесшего коронавирус могут пропасть все симптомы, наладиться самочувствие, быть идеальным анализ крови, но вирус он все еще выделяет.
По российским данным, это может продолжаться до 48 дней, по европейским и того дольше - до 90 дней.
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