Переболевшие COVID-19 остаются заразными для окружающих

По данным российских исследователей, перенесшие коронавирусное заболевание распространяют инфекцию еще 48 дней.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди, признанные выздоровевшими после COVID-19, остаются заразными еще до 48 дней.Главный санитарный врач России объяснила, что у перенесшего коронавирус могут пропасть все симптомы, наладиться самочувствие, быть идеальным анализ крови, но вирус он все еще выделяет.По российским данным, это может продолжаться до 48 дней, по европейским и того дольше - до 90 дней.