Ученые предложили новый подход к лечению заболеваний сетчатки

Новый подход к доставке генной терапии при заболеваниях сетчатки, представленный учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе, устраняет необходимость в сложных операциях.Речь идет об использовании микроигл. Исследование, проведенное на макаках-резусах, было опубликовано в журнале Molecular Therapy Methods & Clinical Development.«Мы открыли новый способ введения вирусных частиц извне с помощью микроигл. Данное лечение может применяться в кабинете врача, без необходимости хирургического вмешательства. Микроиглы имеют длину менее 1 мм и позволяют вводить вирусные частицы в крошечный слой, называемый супрахориоидальным пространством внутри стенки глаза. Мы обнаружили, что можем доставлять ген по сетчатке, обеспечивая менее инвазивный и более эффективный способ лечения поврежденных клеток», - рассказывает профессор Гленн Ю.Исследователи говорят, что этот подход применим для любой генной терапии глаз. Микроиглы, использованные авторами, предназначены только для исследований, но клинические испытания 3 фазы показали, что стероиды, вводимые с их помощью, могут успешно лечить воспалительные заболевания глаз.