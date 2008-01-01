Рентгенография полости рта может выявить хроническое заболевание коронарной артерии
В новом исследовании ученые наблюдали за пациентами в течение 10 лет, дополнительно исследовав микробиом полости рта. В общей сложности в работу было включено более 500 пациентов среднего возраста, которые были направлены на коронарную ангиографию из-за симптомов сердечно-сосудистого заболевания в период с 2008 по 2018 год.
«Инфекции полости рта довольно распространены, но они часто являются латентными и обнаруживаются только при рентгенографии. Рентгенограммы всей челюсти, проведенные в сочетании со стоматологической помощью, могут выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если на рентгенограмме виден кальциноз сонной артерии, пациента необходимо направить на дальнейшие обследования», - рассказывает доцент Пиркко Пуссинен из Хельсинкского университета.
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